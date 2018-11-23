الان تتابع تشكيلة النصر في مباراة اليوم أمام الشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

يلتقي فريق النصر اليوم الجمعة 23-11-2018 مع فريق الشباب ، ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018- 2019 ميلادياً.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد ، في تمام الساعة 19.40 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب فريق النصر أمام الشباب بالتكشيلة التالية ..

” وليد عبدالله وخالد عبدالباقي وبرونو أوفيني وكريستيان راموس وعوض خميس ودي باولا وبيتروس ماثيوس وأحمد موسى ويحيى الشهري ونور الدين امرابط وفراس البريكان”.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل فريق الشباب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.