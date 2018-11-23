الان تتابع “تويتر” يجمع الاتحاديين قبل موقعة “الأحد” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:

اتفقت الجماهير الاتحادية على دعم فريقها قبل موقعته المرتقبة والتي ستجمعه بنظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة (10) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في “ديربي ” الغربية.

وساندت جماهير النادي الغربي لاعبي وادارة ناديها عبر هاشتاق #من_اجل_الاتحاد، إذ شهد تفاعلاً كبيرا من قبل جماهير الاتحاد لتحفيز لاعبي فريقها قبل مواجهة الند التقليدي للعميد ومحاولة لرفع المعنويات ودعم الفريق في ظروفه التي يعيشها حالياً.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب في أسوأ مركز له في تاريخ الدوري السعودي بعد أن لعب (9) مباريات دون أن يحقق أي انتصار ولديه فقط نقطتين جمعها من تعادلين أمام الوحدة وأحد.

في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد (19) خلف المتصدر الهلال برصيد (27) نقطة والنصر الثاني برصيد (22) نقطة.