الامارات | الاتحاد الدولي للسيارات يسمح للبريطاني هاملتون باستخدام الرقم "1" في سباق جائزة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسيارات يسمح للبريطاني هاملتون باستخدام الرقم "1" في سباق جائزة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على استخدام بطل العالم للموسم الحالي البريطاني لويس هاملتون للرقم "1" خلال مجريات جائزة أبوظبي الكبرى لسباقات الفورمولا1 التي ينطلق سباقها الرسمي الأحد على حلبة مرسى ياس.

وجاءت موافقة الاتحاد الدولي على طلب هاملتون، لكون سباق حلبة مرسى ياس يمثل الجولة الختامية في البطولة، خصوصاً أن هاملتون كان قد نجح الشهر الماضي وعلى هامش سباق المكسيك في التتويج بلقبه الخامس على صعيد بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، خصوصاً أن السائق البريطاني قاد سيارته التابعة لفريق "مرسيدس-إيه إم جيه" طوال الموسم الحالي بالرقم "44" الذي اشتهر به على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وتنص المادة "1" من قوانين رياضة الفورمولا1 أنه بإمكان بطل العالم اختيار استخدام الرقم "1" في الموسم الذي يأتي مباشرة لحصده اللقب العالمي، إلا أن هاملتون المتوج العام الماضي بلقبه العالمي الرابع فضل أن يقود الموسم الحالي بالرقم "44" الذي لطالما تسابق به، قبل أن يطلب الأذن أخيراً بأن يقود السباق الختامي في بطولة 2018 باستخدام الرقم الذي استحقه عن جدارة جراء فوزه ببطولة 2017.