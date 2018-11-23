انت الان تتابع تفاصيل خبر "الأزرق" الكويتي يشارك في بطولة الدوحة الودية الدولية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - وافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم على المشاركة في بطولة ودية دولية تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة منتخبين أوروبيين، خلال الفترة ما بين الـ15 و21 من يناير المقبل.

ومنحت اللجنة الفنية باتحاد الكرة الكويتي الضوء الأخضر لـ "الأزرق" للمشاركة في البطولة الودية الدولية، بعد حصولها على موافقة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الكويتي الأول.

وكان الاتحاد الكويتي قد تلقى دعوة للمشاركة في بطولة الدوحة عبر إحدى الشركات المتخصصة في مجال تنظيم المباريات والبطولات.

وبحسب المسؤولين الكويتيين، فإن بطولة الدوحة تندرج في إطار استعداد "الأزرق" لخوض تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتصفيات كأس أمم آسيا 2023، تحت إمرة المدرب الكرواتي روميو جوزاك.

وكان الأزرق الكويتي قد خاض مواجهة ودية مع نظيره السوري، انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في إطار استعداد الطرفين للاستحقاقات الكروية المقبلة.

يُشار إلى أن الكرة الكويتية عانت لأكثر من عامين كاملين من الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر 2015؛ بسبب ما أسماه "تدخل الحكومة في الشأن الرياضي"، قبل أن يرفعه نهائياً في ديسمبر 2017 بعد إقرار مجلس الأمة (البرلمان) قانوناً رياضياً جديداً يلبي المعايير والاشتراطات الدولية.