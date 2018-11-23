انت الان تتابع تفاصيل خبر الثانية في أسبوعين.. الأهلي المصري يفرط ببطولة جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - فجر نادي الوصل الإماراتي، مساء الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الأهلي المصري من البطولة العربية لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل بهدف لمثله في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكان الفريق الإماراتي قد حقق تعادلاً مثيراً في لقاء الذهاب الذي أقيم أواخر أكتوبر الماضي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى ربع النهائي مستفيداً من قاعدة تسجيل الأهداف خارج الديار.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح النجم المخضرم وليد سليمان النتيجة لصالح العملاق القاهري، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك الوصلاوية في الدقيقة الـ59.

ورفض "أصحاب الأرض والجمهور" رفع الراية البيضاء، ليدركوا التعادل عن طريق التايلاندي "أوه بان سوك"، قبل 9 دقائق من صافرة النهاية.

ويأتي هذا الخروج بعد أقل من أسبوعين على ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي كان قريباً من فريق "القلعة الحمراء" بفضل فوزه ذهاباً على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق فريق "باب سويقة" ريمونتادا تاريخية بثلاثية نظيفة، ليظفر باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.