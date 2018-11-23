انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يتخذ قراراً "صادماً" بشأن جلب نيمار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - قرر نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد الانسحاب من صفقة التوقيع مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "أيقونة" نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مسدلاً الستار على سلسلة محاولات كان بطلها الرئيس فلورنتينو بيريز لكنها لم تُكلل بالنجاح.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن إذاعة "كادينا كوبيه" الشهيرة، الخميس، أن إدارة ريال مدريد قررت الانسحاب من صفقة نيمار وعدم الدخول في مزاد من أجل الظفر بخدمات نجم الكرة البرازيلية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن القرار اتخذ على الرغم من أن نيمار كان هدفاً رئيسياً للرئيس فلورنتينو بيريز، على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن قرار النادي الملكي جاء في ظل رغبة نيمار بالعودة من جديد إلى صفوف الغريم التقليدي برشلونة، فضلاً عن عدم تقبل الجماهير المدريدية لفكرة التوقيع مع اللاعب البرازيلي.

وأوضحت أنه في حال تأكد انسحاب ريال مدريد من صفقة نيمار، فسينضم الأخير إلى قائمة الأحلام المستحيلة التي لم يحققها بيريز، حيث حاول رئيس الملكي التعاقد معه عندما كان في صفوف سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله لبرشلونة صيف 2013.

ويسعى ريال مدريد للتوقيع مع نجم عالمي لتعويض رحيل "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وضع حداً لمشواره في قلعة "سانتياغو برنابيو"، صيف هذا العام، من أجل الدفاع عن ألوان يوفنتوس الإيطالي.

وفي الأعوام الماضية، كان نيمار على رأس الأهداف المدريدية، لكن محاولات بيريز بالتعاقد معه باءت بالفشل، مثلما حدث أيضاً مع صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين.

تجدر الإشارة إلى أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف عام 2017، قادماً من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ "الساحرة المستديرة"، وسط تقارير صحفية تتحدث عن رغبة اللاعب في العودة مجدداً إلى ملعب "كامب نو"، واللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.