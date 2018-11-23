انت الان تتابع تفاصيل خبر "نزال الرعب".. "هالك" الإيراني يواجه "الوحش" البريطاني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - يترقب عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة مواجهة من العيار الثقيل بين الرجلين "الأكثر إرعاباً على كوكب الأرض"، وهنا يدور الحديث حول بطل بناء الأجسام البريطاني مارتن فورد والقاطرة الإيرانية سجاد غريبي.

وفي التفاصيل؛ وقع فورد الملقب بـ "الوحش" عقداً يقضي بمواجهة الإيراني "غريبي"، المعروف بـ "هالك إيران"، في منافسات الفنون القتالية المختلطة.

ويبلغ طول فورد أكثر من مترين، ووزنه نحو 144 كيلوغراماً، ووقع مؤخراً عقداً مع منظمة بولندية لفنون القتال "إم إم آي"، ومعروف بعضلاته المفتولة والوشوم الكثيرة على جسده.

ومن شراهة البطل البريطاني، أنه يتناول 20 من بياض البيض في العشاء، إلى جانب ثلاث بيضات كاملة، و300 غرام من الجبن وزيت الزيتون وصلصة الصويا.

في الجهة المقابلة، يصل طول غريبي المشهور بعضلاته التي تستحضر الشخصية الكرتونية المعروفة "هالك"، إلى 183 سنتيمتراً، فيما يبلغ وزنه 178 كيلوغراماً.

وباتت مواجهة الرجلين الضخمين "حديث الساعة" على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لما سيحصل داخل الحلبة، وتساؤل حول من سيخرج فائزاً في النزال المرتقب الذي وصفه البعض بأنه "نزال الرعب"، على الرغم من أن تاريخ "الوحشين" يخلو من أي نزال في عالم الفنون القتالية المختلطة، باستثناء تجربة للوحش الإيراني في المصارعة الرومانية.

يُشار إلى أن لاعب كمال الأجسام البريطاني يُعد نشطاً للغاية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستغرام"؛ حيث يتابعه أكثر من مليون ونصف المليون، مقابل 400 ألف لمنافسه الإيراني.