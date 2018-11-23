"نزال الرعب".. "هالك" الإيراني يواجه "الوحش" البريطاني

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - يترقب عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة مواجهة من العيار الثقيل بين الرجلين "الأكثر إرعاباً على كوكب الأرض"، وهنا يدور الحديث حول بطل بناء الأجسام البريطاني مارتن فورد والقاطرة الإيرانية سجاد غريبي.
وفي التفاصيل؛ وقع فورد الملقب بـ "الوحش" عقداً يقضي بمواجهة الإيراني "غريبي"، المعروف بـ "هالك إيران"، في منافسات الفنون القتالية المختلطة.
ويبلغ طول فورد أكثر من مترين، ووزنه نحو 144 كيلوغراماً، ووقع مؤخراً عقداً مع منظمة بولندية لفنون القتال "إم إم آي"، ومعروف بعضلاته المفتولة والوشوم الكثيرة على جسده.
ومن شراهة البطل البريطاني، أنه يتناول 20 من بياض البيض في العشاء، إلى جانب ثلاث بيضات كاملة، و300 غرام من الجبن وزيت الزيتون وصلصة الصويا.
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BACK DAY - We all know that a big back is KEY to any physique. When working my back for size I like to really focus on 2 movements. These are KEY compound lifts and done correctly will help you add plenty of lean mass to your frame. Deadlifts and rows will be the building blocks for this workout. Back Workout - 1) Close Grip Pulldown 15,12,10 * 2) Bent Over Row 15,12,10,8,8 + 3) pullovers 15,12,10 + 4) Dead Lifts 12,10,8,6,4 5) Hyper Extensions 20,20,20 + Drop Set * Forced Rep Tempo speed 2:1:2 (except for deadlift 1:1:1) Rest 60-90 seconds between sets. Good luck and be sure to check out @ignite.nutrition For more information and training advice daily #mass #muscle #gains @tomocoleman
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BACK DAY - We all know that a big back is KEY to any physique. When working my back for size I like to really focus on 2 movements. These are KEY compound lifts and done correctly will help you add plenty of lean mass to your frame. Deadlifts and rows will be the building blocks for this workout. Back Workout - 1) Close Grip Pulldown 15,12,10 * 2) Bent Over Row 15,12,10,8,8 + 3) pullovers 15,12,10 + 4) Dead Lifts 12,10,8,6,4 5) Hyper Extensions 20,20,20 + Drop Set * Forced Rep Tempo speed 2:1:2 (except for deadlift 1:1:1) Rest 60-90 seconds between sets. Good luck and be sure to check out @ignite.nutrition For more information and training advice daily #mass #muscle #gains @tomocoleman
A post shared by Martyn Ford (@martynfordofficial) on Nov 19, 2018 at 11:54pm PST
في الجهة المقابلة، يصل طول غريبي المشهور بعضلاته التي تستحضر الشخصية الكرتونية المعروفة "هالك"، إلى 183 سنتيمتراً، فيما يبلغ وزنه 178 كيلوغراماً.
وباتت مواجهة الرجلين الضخمين "حديث الساعة" على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لما سيحصل داخل الحلبة، وتساؤل حول من سيخرج فائزاً في النزال المرتقب الذي وصفه البعض بأنه "نزال الرعب"، على الرغم من أن تاريخ "الوحشين" يخلو من أي نزال في عالم الفنون القتالية المختلطة، باستثناء تجربة للوحش الإيراني في المصارعة الرومانية.
يُشار إلى أن لاعب كمال الأجسام البريطاني يُعد نشطاً للغاية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستغرام"؛ حيث يتابعه أكثر من مليون ونصف المليون، مقابل 400 ألف لمنافسه الإيراني.
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