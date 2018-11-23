أسطورة بوكا جونيورز يوجه رسالة للاعبين قبل نهائي كأس ليبرتادوريس

وجه نوربيرتو مادورجا، أحد أساطير بوكا جونيورز، رسالة للاعبي الفريق، قبل إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، غدًا السبت، أمام ريفر بليت.
وقال مادورجا، في تصريحات نقلتها شبكة Tyc الأرجنتينية: "اللاعبون يجب أن يلعبوا بجرأة في المونومينتال، ربما ليس لديهم أبعاد ما تعنيه هذه المباراة، لكن إذا انتصروا ستتذكرهم الجماهير دائمًا".
وأضاف: "كلنا نعرف ما الذي يعنيه وجود تيفيز في الفريق، إنه يمثل أهمية كبيرة خاصة في مباراة مثل هذه أمام ريفر بليت".
واختتم: "كارليتوس ليس في أفضل حالة بدنية له، ولا أعتقد أنه سيكون قادرًا على المشاركة في المباراة بأكملها، ربما لو شارك في آخر 15 أو 20 دقيقة مثل اللقاء السابق سيكون الأمر أفضل".
يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "لا بومبونيرا" انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
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