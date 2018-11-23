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باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار ومبابي عن مواجهة تولوز

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جدة - عمرو شويل أعلن المدرب الألماني لباريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، توماس توخيل اليوم الجمعة أن المصابين البرازيلي نيمار (العضلة الضامة) والفرنسي كيليان مبابي (كدمة في الكتف) سيغيبان عن مواجهة تولوز السبت، لكنهما قد يشاركان ضد الإنجليزي الأربعاء في .

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وقال توخل في مؤتمر صحفي عشية اللقاء مع تولوز محليا "لن نخاطر غدا. لن يلعبا السبت، لكن هناك امكانية للمشاركة ضد ليفربول الأربعاء، واعتقد بأن ذلك ممكن".

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وأعتبر توخل أن اصابة أغلى لاعبين في العالم "ليست خطرة جدا. أعتقد أنهما يستطيعان اللعب" ضد ليفربول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، موضحا أن هذا هو رأيه الشخصي وليس رأي الطاقم الطبي للفريق.

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وحقق فريق العاصمة الفرنسية الفوز في جميع المراحل الـ 13 الأولى من البطولة المحلية، خلافا لما هي عليه حاله في المسابقة الأوروبية حيث فاز في مباراة وخسر في واحدة وتعادل مرتين قبل استضافة ليفربول على ملعب بارك دي برانس.

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وقال توخل "ليست المرة الأولى التي نلعب فيها من دون مبابي ونيمار. سنجد الحلول كما حدث في المباراة ضد سانت اتيان (4-صفر) في المرحلة الخامسة من الدوري، و"ينبغي أن يظهر اللاعبون غدا ضد تولوز أنهم جاهزون".

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