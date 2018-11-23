شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد الخروج العربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الأهلي منذ قليل مطار القاهرة بعد خوض مباراة الوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية الأبطال، والتى ودعها الأهلي أمس عقب التعادل 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب زعبيل، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



الأهلى

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب عصر غدٍ، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفنى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى بعد إقالة كارتيرون.