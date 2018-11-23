شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحيل الحضري للتحقيق لرفضه السفر إلى بوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحال الإسماعيلي المصري حارسه المخضرم عصام الحضري للتحقيق بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي لمواجهة فريق لي ميساجيه نجوزي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتوجهت بعثة الإسماعيلي، العائد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام سنوات، إلى بوروندي في ساعة مبكرة يوم الجمعة لمواجهة ممثلها يوم الأربعاء المقبل.

وقال النادي عبر موقعه على: أصدر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي قرارا بتحويل عصام الحضري للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي لتخلفه عن السفر مع البعثة إلى بوروندي، سيتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر وفقا للائحة العقوبات للحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذى يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب.

وكشف الحضري البالغ عمره "45 عاما" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن مرض والدته كان سببا في تخلفه عن السفر مع الفريق، وأبدى حارس مصر السابق نيته الرحيل عن الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخسر الإسماعيلي، بطل الدوري ثلاث مرات، في ثلاث بين اخر أربع مباريات في المسابقة منذ فوزه 2-صفر على بيراميدز، ويحتل الإسماعيلي، بطل أفريقيا مرة واحدة، المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.