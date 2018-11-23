7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 23 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية، وأبرزها، تحديد النادى الأهلى 3 شروط أساسية فى المدرب الأجنبى الجديد من أجل التعاقد معه لتولى تدريب الفريق خلفاً للفرنسى كارتيرون، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر مؤخراً.

ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم..

حدد النادى الأهلى 3 شروط أساسية فى المدرب الأجنبي الجديد من أجل التعاقد معه لتولى تدريب الفريق خلفاً للفرنسي كارتيرون، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر مؤخراً.

اكتفى محمود علاء، مدافع الزمالك، بالخضوع لجلسة علاجية اليوم، الجمعة، بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية أمام الداخلية، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

تلقى النادي الأهلي عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب، من قبل بعض الوكلاء، لتولى إدارة تدريب الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الإطاحة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة وبطل العالم والمصنفة الثانية عالمياً، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبها على الصينية جوى تشان بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 22 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-2, 11-8, 11-6

قررت لجنة الحكام الرئيسية قبول دفعة جديدة من الحكام الجدد وإجراء اختبار الترقى لحكام الدرجتين الثالثة والثانية خلال شهر يناير 2019.

أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارات، أن قرار إقالة باتريس كارتيرون المدير الفني، وليندمان مدرب للأحمال، جاء بالتنسيق بين محمود الخطيب رئيس النادى وأعضاء المجلس.

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة للدخول فى مفاوضات مع نظيره الكاميرونى لإقامة مباراة ودية بين منتخبى مصر والكاميرون خلال فترة التوقف الدولى المقبلة، والمقرر من 18 حتى 26 مارس المقبل وتشهد خوض مباراة النيجر فى الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.