شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصل بوروندى بعد 17 ساعة سفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار بوجومبورا الدولى منذ قليل، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 17 ساعة.

ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم الجمعه فى بوروندى إستعدادًا لملاقاة ماسيجير نيجوزى عصر الأربعاء القادم بدورى أبطال أفريقيا.

وكان فى إستقبال بعثة الإسماعيلى مندوب من سفارة جمهورية مصر العربية بجانب الجالية المصرية التى حرصت على مؤازرتهم فور الوصول إلى بوروندى.

وسيتجه أعضاء بعثة الدراويش إلى مدينة نيجوزى التى تبعد عن العاصمة بأكثر من 60 دقيقة.



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