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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصل بوروندى بعد 17 ساعة سفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار بوجومبورا الدولى منذ قليل، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 17 ساعة.
ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم الجمعه فى بوروندى إستعدادًا لملاقاة ماسيجير نيجوزى عصر الأربعاء القادم بدورى أبطال أفريقيا.
وكان فى إستقبال بعثة الإسماعيلى مندوب من سفارة جمهورية مصر العربية بجانب الجالية المصرية التى حرصت على مؤازرتهم فور الوصول إلى بوروندى.
وسيتجه أعضاء بعثة الدراويش إلى مدينة نيجوزى التى تبعد عن العاصمة بأكثر من 60 دقيقة.
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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصل بوروندى بعد 17 ساعة سفر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .