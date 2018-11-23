شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلبات لوك إيميل من إدارة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش من مسئولى ناديه ثلاثة طلبات فى بداية مهمته مع الفريق وهى ، ضرورة تواجد زمزمية لكل لاعب فضلا عن ضرورة وجود "متر" لقياس الملعب، بجانب أن تكون الكرات المتواجدة فى المران من نوع واحد .

وأعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا والبلجيكى جان فرانسوا مدربًا عامًا والتونسى زيد بن حمودة مخطط للأحمال و محمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى)

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غدا الأحد ، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.