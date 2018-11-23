شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس يمهل الزمالك لـ30 يناير لسداد مليون و100 ألف دولار فى ملف النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" منحت مهلة للزمالك لمدة 90 يوماً فى قضيتى الغانى أجوجو والكاميرونى موندومو لاعبى الفريق السابقين، لسداد باقى المستحقات المتأخرة لهم لدى قلعة ميت عقبة.

أوضح المصدر ذاته، إن تلك المهلة ستنتهى فى 30 يناير المقبل، والمستحقات الباقية للثنائى تقترب من مليون و100 ألف دولار حيث يتبقى للكاميرونى موندومو ما يقرب من 700 ألف دولار ويتبقى لأجوجو ما يقرب من 400 ألف دولار.

كشف المصدر ذاته إن الزمالك حضر مندوبين عنه فى جلسة أجوجو وموندومو بالمحكمة الرياضية فى نهاية شهر يوليو الماضى وصدر قرارا برفض الاستشكال الذى تقدم به الأبيض فى 30 أكتوبر لتصبح المهلة 90 يوما تنتهى فى يناير القادم لسداد تلك المديونيات تجنبا لخصم النقاط وبالفعل بدأ الزمالك فى سداد جزء منها فى الفترة الماضية ويتبقى ما يقرب من مليون و100 ألف دولار.

كما كشف نفس المصدر إن نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك سيسلم ملف المديونيات الخاصة بالنادى بالكامل فى محضر رسمى لمجلس إدارة قلعة ميت عقبة خلال الفترة الجارية، خاصة إن الاتجاه داخل المجلس هو منح الملف بالكامل لإدارة قطاع الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى، حيث سيسافر وفد رسمي يضم إسماعيل يوسف بجانب أحمد وأمير مرتضى إلى سويسرا خلال الفترة الحالية من أجل بحث الملف بالكامل فى الاتحاد الدولى لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.