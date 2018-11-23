مصدر بالأهلي: لم نستعن بجوزيه للبحث عن مدرب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفى مصدر في مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد عن استعانة القلعة الحمراء بخدمات المخضرم مانويل جوزيه لترشيح خليفة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"مصراوي": " لم نتحدث مع جوزيه لترشيح مدرب جديد للفريق وكل ما نشر حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة."

وأضاف: " البعض ربط بين العلاقة القوية التي تجمع مجلس الخطيب مع جوزيه وقام بإطلاق شائعات عن الاستعانة به في هذا الملف لكن الحقيقة انه لم يتم التواصل مع المدرب البرتغالي أو التفكير حتي في إمكانية مساعدته للأهلي."

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع الوصل الإماراتي في المباراة التي جرت يوم الخميس.

وأشارت تقارير صحيفة أن إدارة النادي الأهلي بصدد الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم من أجل العثور على مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.