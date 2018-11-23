مجدي عبدالغني: السماسرة يحكمون الأهلي.. وحزين على محمود طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب مجدي عبدالغني، نجم الأهلي الأسبق، عن غضبه مما وصل إليه النادي بعد خسارة نهائي إفريقيا والإقصاء من البطولة العربية، مؤكدًا أن وكلاء اللاعبين هم من يحكمون القلعة الحمراء مؤخرًا.

وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية لقناة "LTC": "لا توجد حلول جذرية، الأمور من سيء إلى أسوأ، تعاقد الأهلي بأرقام كبيرة مع لاعبين يجلسون على مقاعد البدلاء، وهو ما لم يحدث من قبل".

وأضاف: "كما حارب الأهلي على ضم أكثر من لاعب، ورغم هذا يبتعدون عن المشاركة، من الواضح أن من يتحكم في الأهلي حاليًا هم السماسرة ووكلاء اللاعبين، ولا يوجد مسائلة وحساب لذلك".

وتابع: "كل فرد يبحث عن مصلحته الشخصية، وهذا الأمر للأسف لا يصح إطلاقًا في النادي الأهلي، كل المنظومة التي تدير الكرة تتحمل مسؤولية ما وصل إليه الأهلي وليس مجلس الإدارة فقط".

وأكمل: "الأهلي لا تجوز معه المسكنات، الأهلي نادي بطولات، يجب تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، لأن اللاعبين الجدد الذين سينضمون في يناير لن يتحملون مسؤولية الفريق".

وعن إمكانية توجيه نصيحة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا: "الخطيب يعرف أحسن مننا هو اللي ينصحنا مش إحنا اللي ننصحه".

وأكد "البلدوزر": "الأهلي لم يستغل أبناءه، ولم يحاول بناء كوادر جديدة للاستفادة منهم، بل اعتمد على قليلي الخبرة حتى يتحكم مجلس إدارته في كل شيء، والأمور أصبحت محصورة في ثلاثة أسماء فقط".

وأوضح: "المجلس الحالي أتى بأشخاص لم يرتدوا قميص الأهلي في مناصب هامة، ومنهم من حصل على مكافأة نهاية الخدمة 7 مرات، وهم مَن يتحكمون في النادي، وهذا الأمر لا يصح على الإطلاق".

وأتم قائلا: "حزين على المحترم محمود طاهر (رئيس الأهلي السابق)، أعضاء المجلس الحالي أصدقائي بكل تأكيد لكن انشقت الصفوف في النادي بعد الانتخابات بين مؤيد ومعارض، وهو ما لم يحدث إطلاقًا".