الأهلي يصل من الإمارات بعد الخروج من البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الخروج من البطولة العربية.

وقامت سلطات المطار بإنهاء اجراءات وصول الرحلة على الطائرة المصرية القادمة من دبي، وقامت سلطات المطار بالسماح بخروج الفريق من نفق صالة الوصول بالمطار.

وخسر الأهلي لقب كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع الوصل الإماراتي 1-1 في ملعب زعبيل مساء أمس الخميس، عقب التعادل بالإسكندرية (2-2) بدور الـ16.

وقرر مجلس إدارة الأهلي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، ومايكل ليندمان، مدرب الأحمال، على خلفية خسارة اللقب العربي وقبله دوري أبطال إفريقيا.