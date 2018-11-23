بينهم كونغولي وقطري .. الأهلي يفتح خزائنه للاختيار بين 8 دوليين فى رحلة الإنقاذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي للدخول بقوة فى سوق الانتقالات فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بقوة فى إطار خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة التى أعلن عنها رئيسه محمود الخطيب. وودع الأهلي البطولة العربية (كأس زايد) مساء أمس،الخميس" على يد الوصل الإماراتي بعد فقده للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي فى أخر مواجهته الرسمية. وقال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر إن هناك مساعي جادة فى دعم الفريق بصفقات مميزة وهو ما أكده شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة. ويحق للأهلي التعاقد مع خمسة لاعبين(فوق السن) فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بحسب لوائح إتحاد الكرة . وارتبط العديد من الاسماء بالأهلي فى الفترة الماضية وهو ما سنسلط عليه الضوء فى السطور القادمة: لمتابعة باقي الموضوع اضغط على الصفحة التالية من أسفل

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