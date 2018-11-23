كلوب يهاجم أجيري بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على التصريحات الصادرة من جانب خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال كلوب من خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم الجمعة في إطار التحضير لمباراة واتفورد بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي: "لا أعلم لماذا يقول الناس في مصر مثل هذا الكلام."

وكان خافيير أجيري قد قال من خلال مقابلة تليفزيونية، إنه يتوجب على صلاح الرحيل عن ليفربول إذا لم يتمكن من تحقيق بطولة مع الريدز.

وأضاف كلوب: "لا أوافق على التصريحات الصادرة من المدير الفني للمنتخب المصري لكنه حر فيما يقول."

وأختتم: "يمكن أن أقول، إذا لم يفز أجيري ببطولتين مع مصر عليه أن يُغادر."