إنبي يستغل أزمة الحضري مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مصدر مسؤول في إنبي وجود رغبة جادة ومفاوضات من جانب النادي البترولي لإتمام التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي، حال فسخ تعاقده مع الدراويش خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" مساء اليوم الجمعة: "نسعى إلى ضم الحضري يناير المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك اتصالات تمت خلال الساعات الماضية مع الحارس المخضرم من أجل حسم صفقة ضمه إلى الفريق.

وكان الحضري تخلف عن السفر مع بعثة الفريق الأصفر إلى بوروندي لخوض مباراة ماسيجير نيجوزي، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا 2018،قبل أن يقرر النادي إحالته للتحقيق.

ويستعد الإسماعيلي، بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري المصري، لمواجهة ماسيجير نيجوزي بطل بوروندي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال في نسختها الجديدة.