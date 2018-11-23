رياضة | تعرف على أكثر اللاعبين تأثرا في الأهلي برحيل "كارتيرون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أكثر اللاعبين تأثرا في الأهلي برحيل "كارتيرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال

وظهرت علامات التأثر على بعض لاعبي الأهلي، بعد قرار إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأحمر من منصبه في الساعات الماضية.

وكان المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الأكثر تأثرًا برحيل كارتيرون، وعقد جلسة مطولة معه في فندق الإقامة للحديث عن مستقبل المدرب الفرنسي بعد الرحيل عن الأهلي.

وجاء قرار اقالة الأهلي لكارتيرون من منصبه بعد ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية للأندية.