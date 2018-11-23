رياضة | يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم كورة لايف مباراة النصر والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم كورة لايف مباراة النصر والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم كورة لايف مباراة النصر والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

يلتقي اليوم الجمعة فريق النصر مع فريق الشباب، ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر والشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة 19.40 بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم كورة لايف مباراة النصر والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

وستقوم قنوات الرياضية السعودية وقنوات دوري بلس، ببث لقاء النصر والشباب في بطولة الدوري السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق الشباب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم كورة لايف مباراة النصر والشباب الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم