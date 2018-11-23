رياضة | يلا شوت | بث حي | Al Nassr | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة النصر والشباب بث مباشر| KSA Sport 1

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تلقّى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حسن الراهب، اللاعب السابق في صفوف نادي النصر، صدمة غير متوقعة قبيل انطلاق مباراة فريقه الجديد ضد فريقه القديم (الشباب ضد النصر) في مواجهة ديربي العاصمة الرياض اليوم الجمعة.

وبحسب تقارير صحفية فإن المدير الفني لفريق الليوث، ماريوس سوموديكا، قرر استبعاد الراهب من المباراة بسبب سقوط الأخير في اختبارات نادي الشباب البدنية والفنية وعدم لياقته للمباراة.

يلا شوت | بث حي | Al Nassr | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة النصر والشباب بث مباشر| KSA Sport 1

وقالت تقارير إن سوموديكا أصر على دخول الراهب اختبارات بدنية ولياقية وفنية دقيقة قبل انطلاق المباراة الهامة أمام النصر اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري المحترفين السعودي. وبرغم أن الراهب قد انضم في صفقة انتقال حر لنادي الشباب قادماً من نادي النصر منذ أسابيع قليلة ومشاركته التدريبات الشبابية رفقة زملائه في الفريق، إلا أن سوموديكا قرر استبعاد اللاعب بناءاً على التقارير الفنية والبدنية عن اللاعب والتي صدرت منذ قليل. يلا شوت | بث حي | Al Nassr | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة النصر والشباب بث مباشر| KSA Sport 1

ويبلغ الراهب من العمر 35 عاماً، وبدأ في العديد من الأندية إلا أن انطلاقته بدأت منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في عام 2008 قادماً من نادي الخليج، ثم انتقل إلى نادي نجران في 2012 وبعدها بـ 6 أشهر فقط ذهب إلى النصر ليرحل بعد 5 سنوات ونصف قضاها داخل جدران العالمي. وستقام المباراة اليوم بين النصر والشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 7:40 دقيقة مساءاً.

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