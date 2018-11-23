رياضة | دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

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دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online
تستأنف اليوم لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين في غاية الأهمية ويأتي على رأسها مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض مساء اليوم.
وتقدم لك يوروسبورت عزيزنا القارئ في السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لتظل على اطلاع دائم بكل جديد الكرة السعودية ودوري المحترفين.
دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online
تبدأ مباريات اليوم بلقاء بين ناديي القادسية والرائد على ملعب الراكة باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتنطلق صافرة حكم المواجهة الساعة 5:30 وستذاع على قناتي KSA Sports 2 وDawri Plus 2 HD.
يمتلك القادسية 7 نقاط فقط من 9 مباريات، حيث ربح مباراتين وتعادل في واحدة بينما خسر 6 لقاءات أخرى، ويحتل المركز الرابع عشر، ولا يعتبر الرائد أفضل حالاً إذ لديه في رصيده 8 نقاط من فوزين وتعادلين و4 هزائم ولكن لديه مباراة مؤجلة مع نادي التعاون.
دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online
وفي ثاني مباريات اليوم يلعب نادي النصر مع غريمه الشباب في ديربي الرياض مباراة من العيار الثقيل، وتنطلق في تمام الساعة 7:40 دقيقة ليلاً على ملعب الملز (استاد الأمير فيصل بن فهد) وستذاع المباراة على قناتي KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD.
وسيحاول النصر تقليص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطتين ليحاول الوصول إلى النقطة 25 في انتظار مباراة الهلال أمام الفيصلي، بينما سيقاتل الشباب لدخول المربع الذهبي على حساب الوحدة الذي ربح نقاط مباراته أمام الباطن أمس.
دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online
ويأمل عشاق الدوري السعودي للمحترفين وناديي النصر والشباب في مشاهدة مباراة مليئة بالإثارة والندية بين الغريمين.
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