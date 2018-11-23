رياضة | دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

تستأنف اليوم لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين في غاية الأهمية ويأتي على رأسها مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض مساء اليوم.

وتقدم لك يوروسبورت عزيزنا القارئ في السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لتظل على اطلاع دائم بكل جديد الكرة السعودية ودوري المحترفين.

دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

تبدأ مباريات اليوم بلقاء بين ناديي القادسية والرائد على ملعب الراكة باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتنطلق صافرة حكم المواجهة الساعة 5:30 وستذاع على قناتي KSA Sports 2 وDawri Plus 2 HD.

يمتلك القادسية 7 نقاط فقط من 9 مباريات، حيث ربح مباراتين وتعادل في واحدة بينما خسر 6 لقاءات أخرى، ويحتل المركز الرابع عشر، ولا يعتبر الرائد أفضل حالاً إذ لديه في رصيده 8 نقاط من فوزين وتعادلين و4 هزائم ولكن لديه مباراة مؤجلة مع نادي التعاون.