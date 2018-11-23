رياضة | الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

الأسطورة مشاهدة مباراة الشباب والنصر يلا شوت حيث أننا سنتابع معكم استضافة نادي النصر لنادي الشباب في أحد مباريات الرياض اليوم الجمعة 23-11-2018، وذلك ضمن إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك في الجولة العاشرة وسنتابع معكم مشاهدة مباراة الشباب والنصر كورة لايف بث مباشر من خلال موقعنا.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

يمكنكم متابعة مشاهدة مباراة الشباب والنصر كورة ستار فعندما انتهت فعاليات الفيفا للمباريات الدولية بدأ مباشرة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث أكد المدير الفني لفريق نادي الشباب أن هناك عدد كبير من التجهيزات التي تتم للاستعداد للقاء مشاهدة مباراة النصر اليوم.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

بالإضافة إلى أنه أكد عودة مجموعة كبيرة من نجوم الفريق إلى التدريب والذين سيكون في حالة استعداد للمباراة المقرر إقامتها اليوم، وذلك وفق العديد من التكتيكات الفنية.

بث مباشر مباراة الشباب والنصر يوتيوب فقد أكد المدير الفني لنادي الشباب أن نجوم الفريق هتان باهبري وكذلك تركي العمار وقد استطاع الحصول على بطولة آسيا للشباب، كما أن حسان تمبكتي أحد نجوم الفريق.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

بث مباشر مباراة الشباب والنصر بدون تقطيع حيث أن نادي الشباب أجرى آخر تدريباته أمس استعدادًا بث مباشر مباراة الشباب ضد النصر اليوم وذلك على ملعب نادي الرديف.

مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر

سنتابع معكم بث مباشر مباراة النصر اليوم متوقع أن يفقد نادي النصر أحد لاعبيه وهو اللاعب عبد العزيز الجبرين حيث أنه قد تعرض للإصابة، ولكن أقرب لاعب لشغل هذا المنصب هو اللاعب إبراهيم غالب.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

وأكد أيضًا نادي النصر أن النجم الاسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر استعاد عافيته من الإصابة التي قد تعرض لها، ويمكنكم اليوم متابعة النصر والشباب كول كورة.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

وقد استطاع نادي النصر أن يفوز بمباراة رائعة قبل أن يتوقف الدوري السعودي، وذلك في مباراته أمام نادي الاتفاق، وقد استطاع الفوز مقابل هدفين لهدف واحد، وقد توقف نظرًا لأنه كان مقدمًا على الدخول في المباريات الدولية.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

بث مباشر مباراة الشباب والنصر اليوم في الساعة 7:40 بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم متابعة بث مباشر مباراة النصر اليوم في الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة.

الاسطورة ksa sports- مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر اليوم 23-11-2018| تابع لايف | يلا شوت كورة بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الشباب والنصر دوري بلس