رياضة | رغم عقد ماني الجديد.. صلاح أعلى لاعبي ليفربول أجرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم عقد ماني الجديد.. صلاح أعلى لاعبي ليفربول أجرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد السنغالي ساديو ماني تعاقده مع ليفربول، وعلى الرغم من المقابل المادي الكبير الذي سيتقاضاه اللاعب، الا أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، مازال يحتفظ بصدارة قائمة أعلى اللاعبين أجراً في النادي، رغم تجديد المهاجم السنغالى ساديو ماني لتعاقده مع الفريق حتى 2023.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن ساديو ماني سيتقاضى راتباً أسبوعياً يصل 150 ألف جنيه إسترليني، فيما يتقاضى محمد صلاح 200 ألف جنيه إسترليني.

وفيما يلي قائمة أعلى اللاعبين أجراً:

محمد صلاح (200 ألف إسترليني)

فيرجيل فان ديك (150 ألف إسترليني)

روبرتو فيرمينو (150 ألف إسترليني)

ساديو ماني (150 ألف إسترليني)

فابينيو (130 ألف إسترليني)

نابي كيتا (120 ألف إسترليني)