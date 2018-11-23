رياضة | يلا شوت Al Nassr بث مباشر النصر والشباب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

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رابط مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يوتيوب كورة لايف الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، مواجهة قوية منتظرة في بداية الجولة العاشرة من الكرة السعودية تسعى جميع الأندية إلى الفوز من أجل اكتساب 3 نقاط غالية، ويدخل كلا من نادي النصر والشباب هذه المواجهة وكلا منهما يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيره داخل المملكة العربية السعودية.

يلا شوت Al Nassr بث مباشر النصر والشباب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

كان نادي النصر قد خاض المواجهة الماضية في الجولة التاسعة أمام نادي الاتفاق في اللقاء الذي انتهى بفوز العالمي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويسعى فريق النصر الليلة إلى الفوز على الشباب وذلك من أجل النقاط الثلاثة التي تقربه من أقرب منافسيه هذا الموسم وهو فريق الهلال الذي يحتل صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ومن المقرر أن يخوض الزعيم السعودي مواجهته القادمة غدًا السبت أمام الفيصلي، وتبدو المنافسة هذا الموسم في الدوري السعودي بين كلا من الأهلي والهلال والنصر ويعتبر الهلال هو صاحب أفضل نتائج حتى الآن.

يلا شوت Al Nassr بث مباشر النصر والشباب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

بينما يحتل نادي الشباب المركز الخامس برصيد 16 نقطة ويسعى الفريق إلى الفوز اليوم أمام منافس قوي بحجم فريق النصر، وهذه المباراة ستشهد منافسة قوية لأن كل فريق يرغب في الفوز واحتلال المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي، وتنتظر جماهير الفريقين مواجهة قوية في أسبوع جديد من دوري المحترفين السعودي. يلا شوت Al Nassr بث مباشر النصر والشباب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف تم تحديد موعد اللقاء بين النصر والشباب ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيصل بن فهد وتنقل القناة السعودية الرياضية الأولى 1 اللقاء وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر.

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