رياضة | عاجل.. مدرب عالمي على رأس المرشحين لخلافة كارتيرون بالأهلي.. تعرف عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب عالمي على رأس المرشحين لخلافة كارتيرون بالأهلي.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضمن اهتمامات الأهلي، لتولي مسئولية الفريق الفنية بالمرحلة المقبلة. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بسبب سوء النتائج والخروج من البطولة العربية. ويرغب الأهلي، في التوصل لاتفاق نهائي مع كارينيو، من أجل تولي المسئولية الفنية استعدادًا لدوري أبطال إفريقيا والدوري العام.

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