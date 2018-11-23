كهربا يفصح عن سر حزنه في الزمالك

قاد محمود عبد المنعم كهربا، ناديه الزمالك، لعبور عقبة الداخلية، أمس الخميس، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، ليواصل الفريق الأبيض، تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة.

ويظهر كهربا بشكل متوتر خلال الفترة الماضية، ويبدو عليه ملامح الغضب، رغم أدائه بشكل جيد.

وأفصح محمود كهربا، عن سبب حزنه، خلال تعليق على تغريدة لمشجع زملكاوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، طالب فيها جماهير الأبيض، بضرورة دعم ومساندة اللاعب، بدلًا من الهجوم وتوجيه السباب له.

وقال محمود كهربا، إنه اللاعب الوحيد في نادي الزمالك، الذي يتعرض للسباب والشتائم والإهانات بعد كل مباراة للأبيض.

وأضاف كهربا "أعلم أن من يقف وراء تعرضي للإهانات ليس جمهور الزمالك الحقيقي".