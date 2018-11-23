ريفالدو: جريزمان هرب من ظل ميسي

يرى ريفالدو نجم برشلونة السابق، أن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد رفض الانضمام للبارسا لكي لا يكون في ظل ميسي.

وقال ريفالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي يواصل اللعب والظهور بشكل جيد، ولا يوجد أي لاعب يؤثر على مكانته في برشلونة".

وأضاف: "أعتقد أن جريزمان، اختار البقاء مع أتلتيكو مدريد خوفا من أن يكون في ظل ميسي".

وعن موقف عثمان ديمبلي وأزماته الأخيرة، علق ريفالدو: "برشلونة يجب أن يحافظ على الهدوء، وأن يبحث عن طريقة لبيعه مقابل سعر معقول وليس سعرًا رخيصًا".

وتابع: "من الواضح أن ديمبلي ليس سعيدًا في برشلونة، ويحاول الرحيل، لكنه يفعل الأشياء بطريقة خاطئة، مع عدم الانضباط الذي سيؤثر على مسيرته وتطور النادي خلال الموسم".

وأبدى ريفالدو استياءه لعدم مشاركة فينيسيوس جونيور مع منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما، التي ستقام في يناير/كانون الثاني المقبل، لأنه يلعب بشكل مستمر مع ريال مدريد ويُظهر قيمته مع الفريق.

ويلتقي برشلونة غدًا السبت مع أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، حيث يعتلي البارسا صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الروخيبلانكوس الثالث.