شكرا لقرائتكم سولاري: لا يمكن مقارنتي بزيدان اتركوه بعظمته.. لن يصل إليه أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن الجميع يعمل معًا من أجل مواصلة العروض القوية والفوز علي ايبار غدا بالجولة الـ13 لليجا، بما فيهم فينيسيوس الذي كان آخر لاعب يصل إلينا من بلاده و تدرّب أيضًا، لقد بذل الجميع جهدًا كبيرًا للوصول إلى هنا قبل موعد اللقاء.

قال سولاري علي هامش المؤتمر الصحفي لمباراة إيبار، "لا يمكن مقارنة زيدان بأي شخص، لقد كان لاعباً رائعاً و مدرب ربما يكون الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي ، هو اسطورتي و اسطورة هذا النادي، ونفس الأمر لكلا من فرناندو، ألونسو، نادال وجاسول فهم يمثلون الرياضة الإسبانية وقدرة هذا البلد على توليد المواهب"، مؤكدا، "كل ما يربطني بزيدان هو أنني تشرفت بلعب بعض المباريات بجانبه و بذل العرق لأجل مدريد ، لا تقارنوه بأحد ، اتركوه بعظمته هُناك ، حيث لن يصل أحد".

وعن تعيينه كمدرب للريال أكد أنه ممتن جدا ومتحمس جدا لهذه الفرصة الهائلة، قائلا "نحن جميعًا نسحب العربة هنا، الجمهور ، الرئيس ، المدرب ، اللاعبين ، الأطباء ... كل واحد له دوره".

شدد علي أن توقيع عقد مع ريال مدريد لا يغير أي شيء حيث أشعر وكأنني هنا منذ 11 عامًا. بالنهاية كلنا راحلون من هنا و من الحياة".

ويعتقد أنه من المذهل أن يحصل مودريتش على الكرة الذهبية، فهو يستحقها بقدر ما يستحقها فاران و بنزيما، مشيرا إلي أن أسينسيو لديه نفس أدوار زملائه ، يجب أن يرد داخل الميدان فقط علي الانتقادات التي وجهت له بشأن تصريح حمل الفريق، قائلا، " غير مطلوب من اسينسيو او أي لاعب حمل الفريق على أكتافه ، كل من يحب مدريد سيحمل معنا حسب دوره ، من المشجع الى اللاعب مروراً بالرئيس و الجاهز الفني والطبي" .

كشف أن ايسكو بحاله جيدة، ويعمل بجد و يتطور من أجل العودة لصفوف الفريق، متوقعا أن تكون مباراة ايبار مغلقة، وبها الكثير من الجهد البدني ، ولا استبعد وجود التحامات بدنية كذلك، نحن مستعدون".