شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق والكفراوى يسجلان فى كشف حضور عمومية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّل العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلي فى كشوف الحضور بالاجتماع الأول للجميعة العمومية للنادى، كما سجل أيضا إبراهيم الكفرارى عضو المجلس.

وكان باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للأهلي قد فُتح فى التاسعة صباح اليوم ويستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور، أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور ما يقرب من 60 ألف عضو، وهو أمر متوقع، سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.



إبراهيم الكفراوي