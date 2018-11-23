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شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تطيح بالمصنفة الرابعة وتتأهل لنصف نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطاحت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً، بنظيرتها الفرنسية كاميل سيرمى المصنفة الرابعة عالمياً، خلال المباراة التى جمعت الثنائى بربع نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 57 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6, 7-11, 9-11, 11-9, 11-3
وكان طارق مؤمن، لاعب الاسكواش والمصنف الثالث عالمياً، قد تغلب على مواطنه المصرى محمد أبو الغار المصنف السابع، فى المباراة التى جمعت الثنائى بربع نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-13, 12-10, 11-7 .
كما تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة بعد تغلبه على نظيره بول كول المصنف السادس بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-6, 11-7 .
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