شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تنهى هيمنة نور الشربينى وتعود لصدارة التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة، هيمنة نور الشربينى على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش، بعد خروج نور الشربينى من بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما استكملت الوليلى منافسات البطولة لتتأهل إلى الدور نصف النهائى.

ووفقاً لموقع PSA Women’s Rankings

أحرزت رنيم الوليلى تفوقاً على نور الشربينى فى النقاط التى حصلت عليها بعد التأهل لنصف نهائى هونج كونج لتصل إلى 18.260 نقطة، فيما توقفت نقاط الشربينى عند 17.275، انتظارا لإعلان التصنيف الجديد الذى يتم إعلانه شهريا.





يذكر أن رنيم الوليلى كانت أول مصرية تتصدر التصنيف العالمى فى سبتمبر 2016 ولمدة 4 أشهر، فيما احتلت الشربينى صدارة التصنيف لـ31 شهراً منذ مايو 2017 .

وتأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي، لاعبة وادى دجلة، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبها على الصينية جوى تشان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 22 دقيقة

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

11-2, 11-8, 11-6