شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للقاء المقاولون غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب عصر غدٍ، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفنى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى بعد إقالة كارتيرون.

يذكر أن لقاء الأهلي والمقاولون العرب فى بطولة الدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس الأهلى قد أعلن إقالة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وأيضا الهولندى مدرب الأحمال عقب وداع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل الإماراتى 1-1 فى اللقاء الذى اقيم بملعب زعيبيل بالإمارات، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 بالإسكندرية.