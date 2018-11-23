شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يجدد الثقة فى العجوز.. وعقوبات ضد اللاعبين بعد ثلاثية الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بلدية المحلة تجديد الثقة فى أحمد العجوز، المدير الفنى للفريق، وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى، وذلك بعد هزيمة الفريق بثلاثة أهداف مقابل لا شىء أمام النادى الأوليمبى فى المباراة التى جمعتهما فى الثانية والنصف عصر أمس باستاد بلدية المحلة .

كما قرر مجلس إدارة بلدية المحلة توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق عقب الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء أمام الأوليمبى، فى الوقت الذى قرر فيه مصطفى الشامى، المشرف العام على الكرة ببلدية المحلة، عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لمناقشة أسباب الخسارة من الأوليمبى فى مباراة الأمس.

وأكد الشامى أن الخسارة واردة فى كرة القدم وأن ما حدث فى مباراة الأمس أمر طبيعى فى كرة القدم، مطالبا لاعبى الفريق والجهاز الفنى بالعمل على تجاوز الكبوة الحالية وتحقيق النقاط الثلاث فى مباراة دمنهور المقبلة من أجل مصالحة جماهير الفريق التى تحلم برؤية فريقها فى الدورى الممتاز.