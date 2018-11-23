الان تتابع بشرى للمنتخب الأخضر قبل تصنيف “فيفا” لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365
يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على إصدار تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر 2018، يوم الخميس المُقبل.
وكان قد احتل المنتخب السعودي تحت قيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المركز 72 في تصنيف “فيفا”، لشهر أكتوبر الماضي.
ولعب الأخضر السعودي، مباراتين وديتين، خلال الأسبوع الماضي، أمام اليمن، حيث انتصر بهدف مقابل لا شيء، وأمام الأردن، وتعادل بنتيجة (1-1).
ومن المتوقع أنه بناءً على هذه النتائج، فقد يرتقي الأخضر السعودي، من المركز 72 إلى الترتيب 69.
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