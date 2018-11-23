شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 163 يومًا في فشل الفرنسي كارتيرون مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، عقب وداع المارد الأحمر منافسات كأس زايد للأندية أبطال العرب موسم 2018-2019 على يد الوصل الاماراتي.

وتولى كارتيرون المهمة الفنية للأهلي في الثاني عشر من يونيو للعام الجاري 2018، عقب قبول استقالة حسام البدري المدير الفني للفريق، وتمكن من قيادة المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد توليه المسؤولية منذ لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات قبل أن يخسر اللقب على يد الترجي التونسي، كما بلغ مع الفريق ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي عقبة الترسانة بصعوبة بالغة، وكذلك ثمن نهائي البطولة العربية بعد ازاجة النجمة اللبناني قبل أن يودعها الفريق على يد الوصل الاماراتي.

التقرير التالي نستعرض من خلاله كشف حساب الفرنسي خلال 163 وماً قضاهم داخل القلعة الحمراء.

قاد كارتيرون الأهلي في 21 مباراة منذ توليه المهمة بواقع 6 بالدوري وواحدة بكأس مصر، و4 بالبطولة العربية و10 مباريات بدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الفرنسي من قيادة الأهلي لـ12 انتصاراً في 21 مباراة بنسبة نجاح بلغت 57% فقط، بينما خسر في 3 مباريات بنسبة 14% من مجمل المباريات، وتحقق التعادل في 6 مواجهات بنسبة 29%.

سجل الأهلي 36 هدفاً خلال ولايته في 21 مباراة بواقع 1,71 هدفاً في المباراة الواحدة وسكنت شباك الفريق 17 هدفاً بواقع 0.8 هدفاً في كل مباراة.

وحقق باتريس كارتيرون 3 انتصارات خارجية للأهلي على حساب كل من الترجي التونسي وتاونشيب البوتسواني بدوري الأبطال والنجمة اللبناني بالبطولة العربية.

4 مباريات عجز الأهلي خلالها عن هز شباك منافسيه وذلك أمام كل من جوريا كوناكري بغينا والترجي بتونس بدوري الأبطال، والانتاج الحربي بالدوري والنجمة اللبناني بالبطولة العربية، ويعد الفوز على حوريا الغيني بالقاهرة بدوري الأبطال وهو الأكبر للفرنسي في ولايته مع الأهلي وتحقق برباعية نظيفة بينما جاءت الخسارة الأثقل على يد الترجي بإياب نهائي المسابقة القارية بثلاثية نظيفة.

الفرنسي حقق رقماً قياسياً غير مسبوقاً خلال ولايته مع الأهلي، فقاد المارد الأحمر لأول 4 انتصارات متتالية خلال تاريخ مشاركات بطل مصر بمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على تاونشيب "رايح جاي" ثم الفوز على الترجي وكمبالا.

ويعد كارتيرون هو المدير الفني الوحيد في الأهلي خلال الألفية الثالثة الذي قدم لتدريب الفريق دون مواجهة الزمالك في القمة، فجميع من تناوب على تدريب الفريق خاض كلاسيكو الكرة المصرية.

وكان كارتيرون هو أول فرنسي يقود الأهلي فنياً، حيث لم يسبق وأن قام مجلس الناي بتعيين مدير فني فرنسي يقود الفريق الفريق من قبل.

كما يعتبر الفرنسي هو ثالث أسرع رحيل لمدرب أجنبي في الأهلي خلال الألفية الحالية بعد البرتغالي توني أوليفيرا الذي قضى 134 يوماً مع قلعة التتش، والبرتغالي بيسيرو صاحب الـ88 يوماً داخل جدران الجزيرة، في حين استمر الهولندي مارتن يول 165 يوماً في مهمته مع الأهلي بزيادة يومين عن كارتيرون.