شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعتزل اللعب نهاية الموسم من أجل الانتقال للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني تشافي هيرنانديز أنه يخوض موسمه الأخير مع السد القطري الذي يدافع عن ألوانه منذ 2015، وذلك من أجل الانتقال إلى التدريب.

ونقلت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية عن بطل مونديال 2010 قوله في وقت متأخر من مساء الخميس: «إنه عامي الأخير. سأبلغ التاسعة والثلاثين من عمري في يناير، وأعتقد أن الوقت حان لكي أقول وداعًا».

ويأتي موقف تشافي الذي خاض 133 مباراة دولية بقميص إسبانيا، رغم القرار الذي اتخذه في مايو الماضي بتمديد عقده مع السد لمدة عامين.

وترك تشافي الذي يعتبر رمزًا للكرة السلسة إن كان مع برشلونة الذي توج معه بـ25 لقبًا (بينها 4 في دوري أبطال أوروبا)، أو المنتخب الإسباني الذي توج معه بكأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، النادي الكتالوني وهو ما زال في قمة عطائه من أجل الانتقال إلى قطر حيث بدأ العمل لكي يصبح مدربًا.