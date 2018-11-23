شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يمدد عقد لاعب وسطه الفرنسي كانتي 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تشيلسي، ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي خمس سنوات حتى 2023.

وكان الدولي الفرنسي ابن الـ27 عامًا انتقل إلى تشيلسي من ليستر سيتي صيف العام 2016، وقد فرض نفسه في تشكيلة المدرب الجديد للنادي اللندني ونابولي الإيطالي سابقا ماوريتسيو ساري.

وكتب تشيلسي على موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت: «نجولو كانتي مدد إقامته في ستامفورد بريدج من خلال التوقيع على عقد جديد لخمس سنوات».

من جانبه، صرح اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم الصيف الماضي في روسيا، «أنا سعيد جدًا بتمديد بقائي مع تشيلسي. أمضيت عامين جيدين، وأتمنى أكثر في المستقبل».

وأضاف: «منذ أن جئت إلى هنا، تحسنت بشكل كامل كلاعب، تحديت نفسي وحصلت على بعض الجوائز التي لم أفكر أبداً بها».

ولم تكشف التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وكان كانتي، لاعب كاين الفرنسي السابق، انضم إلى النادي اللندني في 2016 مقابل نحو 30 مليون جنيه استرليني (38،5 مليون دولار) بعد أن أمضى موسما واحدا مع

ليستر ساهم خلاله في احراز الفريق بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه.

وساهم كانتي في الموسم التالي بتتويج تشيلسي بطلا، واختير أفضل لاعب في ذلك الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وقالت مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا: «نحن سعداء بأن يوقع نغولو عقدا جديدا ويرى مستقبله على المدى الطويل مع تشيلسي».

وتابعت «عندما وصل، كنا نعلم أننا وقعنا مع لاعب من نوع خاص، وقد أثار دهشة الجميع من خلال جهوده الدؤوبة وغير الأنانية».

وختمت «خارج الملعب، يبقى نغولو محترفا متفرغا ومتواضعا على الرغم من كونه بطلاً للعالم وفائزا بالدوري الإنجليزي مرتين. ونحن نتطلع الآن إلى خمس سنوات أخرى معه».