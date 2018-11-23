شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة لن يكون مورد قطع غيار كروية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على عدم تفريط النادي في لاعب بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سموحة لن يكون مورد قطع غيار كروية لأي فريق، ونجومنا ليست للبيع أو التفريط، ولن ندفع ثمن أخطاء غيرنا»
ولفت «عامر» إلى أن سموحة رفض ٣ ملايين دولار من نادي عربي في مقابل بيع أحد نجومه.
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