استشهاد خمسة جنود في أبين جراء هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

استشهد خمسة جنود، اليوم الجمعة، برصاص عناصر تنظيم القاعدة الذين هاجموا إحدى النقاط بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن هجوماً نفذه عناصر القاعده على نقطه مفرق امقوز وأدى إلى استشهاد خمسه جنود من الحزام وكلهم من منطقة واحدة.



وطبقاً للمصادر، فإن أسماء الشهداء هم محمدصالح الصحاف القب كردي ، حبيب رجب ، ابراهيم عبدالله حسين ، احمدعثمان الدهبلي ، احمد مسعود الدهبلي، وجريح.

وبث ناشطون صوراً نعتذر عن نشرها مراعاة لمشاعر المتابعين.

كما أسفر الهجوم عن جرحى لم يعرف أعدادهم.