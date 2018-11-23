شاهد .. إنسانية الأمير محمد بن سلمان مع إمراة إستغاثت به

تعامل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بكل حكمة وإنسانية مع إمرأة جاءت تستغيث به من أجل ولدها السجين .

وبحسب الفيديو الذي تداوله ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، فإن وادلة سجين قالت لولي العهد السعودي، "تكفى يالأمير .. تكفى يا بعد راسي أنا داخلة على الله ثم عليك .. ولدي يالأمير"، فما كان من ولي العهد إلا أن هدأ من روعها وطمأنها بقوله "تأمرين أمر .. على الخشم .. ولدك عندي".

ووصف النشطاء خلال تداولهم لهذا الفيديو بإنه "موقف إنساني تعجز الكلمات عن وصفه" .

ويحظى الأمير محمد بن سلمان بشعبية كبيرة خاصة بعد إتخاذه سلسلة إجراءات أسهمت في القضاء على الفساد الذي كان مستشرياً في المملكة .