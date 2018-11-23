سولاري: لا يمكن المقارنة بزيدان.. وبنزيما يستحق الكرة الذهبية

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إيبار، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الليجا.

وقال سولاري، خلال المؤتمر التقديمي، اليوم الجمعة "الأمر أكثر تعقيدًا للاعبين الذين يسافرون كثيرًا في فترة التوقف الدولي، الشيء الجيد أننا جميعًا معًا، فينيسيوس كان آخر من وصل وتدرب أيضًا".

وتابع "خلافة زيدان؟ لقد أجبت على هذا السؤال منذ يومي الأول، زيدان لا يُقارن بأي شخص، إنه أسطورة، وكان لاعبًا رائعًا، كنت محظوظًا بالقتال معه، هو المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ الملكي، أنا مُعجب به".

وعن توليه المسؤولية رسميًا، أجاب "أنا ممتن جدًا، ومتحمس لهذه المسؤولية الكبيرة والجميلة".

وأردف "تصريحات أسينسيو؟ نحن جميعًا هنا لسحب عربة الفريق، الجمهور، والرئيس، والمدرب وجميع اللاعبين، كل شخص يقوم بدوره، أسينسيو يجب أن يرد داخل الملعب فقط".