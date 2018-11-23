في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات حول عودة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة، أوضحت تقارير صحفية أن هناك أربعة شروط لابد من تحققها من أجل عودة النجم البرازيلي إلى النادي الكتالوني.ذكر موقع "شبورت1" الألماني أن هناك أربعة شروط، من أجل عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى فريقه السابق برشلونة، الذي تألق معه قبل سنوات، وفاز معه بعدة ألقاب كروية على الصعيد المحلي والقاري.

وأوضح "شبورت 1" أن الشرط الأول، هو مسامحة جماهير النادي الكتالوني لنيمار دا سيلفا على رحيله المفاجئ عن "البلوغرانا"، وحمل قميص باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تخطت كل الأرقام القياسية الممكنة (222 مليون يورو).

أما الشرط الثاني، فهو استغناء النجم البرازيلي (26 عاماً) عن جزء كبير من الأموال التي يحصل عليها، حيث يتقاضى نيمار حالياً مع الفريق الباريسي حوالي 36 مليون يورو في السنة، في حين لن يتقاضي نفس الراتب في حال عودته إلى "البلوغرانا".

ويتابع نفس المصدر أن الشرط الثالث، هو تسوية الخلافات القضائية بين اللاعب وبرشلونة، إذ رفع نيمار في وقت سابق دعوة قضائية ضد النادي الكتالوني للمطالبة بمبلغ 26 مليون يورو الخاصة بمكافأة تجديد عقده مع برشلونة في (أكتوبر/تشرين الأول 2016).

وأوضح أن الشرط الرابع والأخير هو سماح باريس سان جيرمان لنيمار دا سيلفا بالرحيل عن الفريق صوب برشلونة، وأضاف أن النجم البرازيلي يمتلك عقداً مع فريق العاصمة الفرنسية يمتد حتى صيف 2022.

يُشار إلى أن عدة تقارير صحفية، تحدثت مؤخراً عن رغبة نيمار في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، فيما فتح النادي الكتالوني أبواب العودة أمام النجم البرازيلي، الذي لا يبدو أنه سيطيل المقام في العاصمة الفرنسية باريس، حسب نفس التقارير.





شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة شروط لعودة نيمار إلى برشلونة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .