شكرا لقرائتكم الكاسير يقترب من التجديد لـ"دورتموند" حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن المهاجم الإسباني الدولي باكو ألكاسير في طريقه للتوقيع نهائيا مع بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، حتى 2023، بحسب ما كشفت الجمعة صحيفتا "بيلد" و"كيكر" الألمانيتان.

وقرر دورتموند الذي يتصدر حاليا الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن بطل المواسم الستة الماضي وصاحب المركز الخامس بايرن ميونيخ، تفعيل بند في عقد الاعارة من برشلونة يسمح له بالتعاقد نهائيا مع الإسباني البالغ 25 عاما، مقابل 21 مليون يورو.

وقدم المهاجم الدولي بداية موسم رائعة مع الفريق بتسجيله 8 أهداف في مبارياته الست الأولى في الدوري، بينها هدف الفوز على بايرن ميونيخ (3-2) في 10 نوفمبر الحالي.

وأصبح ألكاسير الذي بدأ مشواره الاحترافي مع فالنسيا عام 2009 قبل التوقيع مع برشلونة عام 2016 (أعير الى خيتافي موسم 2012-2013)، ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الألماني، بعد غيرت دورفل (مع هامبورغ عام 1963)، يسجل 6 أهداف في مشاركاته الثلاث الأولى.

وذكرت الصحيفتان أن الاعلان الرسمي عن التعاقد نهائيا مع ألكاسير سيكون الأحد خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي.