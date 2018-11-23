شكرا لقرائتكم قاهر الأهلي في 2007 مرشح لتدريبه وخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض أحد وكلاء اللاعبين السيرة الذاتية الخاصة بالفرنسي برتران مارشان مدرب النجم الستحلي التونسي السابق علي مسئولي الأهلي من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الأحمر وخلافة مواطنه باتريس كارتيرون والذي تمت إقالته من تدريب المارد الأحمر من قبل.

ويملك مارشان سيرة ذاتية قوية وخبرة كبيرة في العمل داخل إفريقيا خاصة مع فرق الشمال الإفريقي، حيث أنه قاد النجم الساحلي للتتويج بلقب دوري الأبطال الإفريقي عام 2007 علي حساب الأهلي.

كما درب مارشان عدد من الأندية العربية منها الإفريقي والنجم الساحلي التونسيين والخور القطري ثم المنتخب التونسي، وبعدها تولي تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، وعاد إلي قطر لتولي القيادة الفنية لفريقي أم صلال والخرطيات، ثم نهضة البركان المغربي وأخيرا الإفريقي التونسي في الموسم الماضي.