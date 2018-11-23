آخر تطورات إصابة محمود علاء

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جدة - عمرو شويل اكتفى محمود علاء مدافع الزمالك، بالخضوع لجلسة علاجية اليوم الجمعة، بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية أمام الداخلية، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.



محمود علاء

وكشف مصدر بفريق الزمالك إن محمود علاء عانى من إصابة عبارة عن كدمة فى الركبة قبل مباراة الداخلية ورفض الراحة لمعاناة الفريق من نقص عددى فى الخط الخلفى نتيجة غياب الونش ومحمد عبد الغنى ثم أصيب علاء أيضا فى العضلة الخلفية فى المباراة التى فضل استكمالها رغم الإصابتين.



محمود علاء

ويحدد الجهاز الطبى للزمالك، موقف محمود علاء، غداً من إمكانية المشاركة فى مواجهة الجونة التى ستقام يوم الإثنين المقبل، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز، حيث فضل الجهاز خضوعه لكشف جديد غدا بعد الحصول على راحة سلبية على مدار اليوم بعد الجلسة العلاجية، فيما تغيب أمير عزمى مجاهد المدرب بجهاز السويسرى جروس المدير الفنى للفريق عن المران الذى أقيم اليوم.