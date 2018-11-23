شكرا لقرائتكم الوصل يُقصي الأهلي المصري من كأس زايد ويعمق جراحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع الأهلي المصري كأس زايد للأندية الأبطال من دور 16 بتعادله 1-1 مع مضيفه الوصل الإماراتي يوم الخميس. بعدصدمة خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الوصل لدور الثمانية بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض بعد تعادله ذهابا 2-2 في مصر، ويعمق الإخفاق جراح الأهلي بعد خسارته أمام الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال في التاسع من الشهر الجاري.

وضع وليد سليمان الأهلي في المقدمة من ركلة حرة في الدقيقة 59 لكن الوصل تعادل بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي استفاد منه الكوري الجنوبي واروت بانسوك ليسجل من ضربة رأس قبل سبع دقائق على النهاية.